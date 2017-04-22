Сеск Фабрегас: "Тоттенхэм" настроен обыграть "Челси", а мы настроены обыграть их"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас перед полуфинальным матчем с "Тоттенхэмом" отметил, что рассчитывает на выход в финал Кубка Англии. По словам испанца, этот турнир является таким же важным, как и чемпионат Англии, в турнирной таблице которого "синие" лидируют.

– Мы должны позитивно мыслить и сосредоточиться на этой очень важной игре в турнире, в котором усердно потрудились, – цитирует пресс-служба клуба Фабрегаса. – Теперь очень близки к выходу в финал, и мы хотим сделать это. Не считаю, что имеет значение то, является ли "Тоттенхэм" претендентом на титул в чемпионате Англии. Все турниры в футболе отличаются друг от друга. Надо сосредотачиваться на разных вещах. Игра идет за право выйти в финал, а не за 3 очка и не за ничью. Для меня нет большой связи между чемпионатом и кубком в этом смысле и, думаю, для моих партнеров по команде тоже. Это большой матч, серьезная стадия турнира и, надеюсь, мы сможем выйти в финал.

Уверен, "Тоттенхэм" настроен обыграть нас. А мы настроены обыграть их. Это всего один матч. Иногда результаты могут влиять на психологию команды, но всякий раз в этом сезоне, когда у нас были неудачные результаты, мы очень быстро приходили в себя, одерживали победы, а это многое говорит о команде. Надеюсь, "Челси" сможет сделать то же самое и проведем в субботу хороший матч.

Напомним, что матч "Челси" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 22 апреля, начало - в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.