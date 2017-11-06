Сеск Фабрегас: "Против "МЮ" мы защищались и атаковали, как большая команда, и должны гордиться этим"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас после победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что его команда во втором тайме должна была убить интригу во встрече. Он также добавил, что лондонцам нужно работать над тем, чтобы больше владеть мячом.

– У нас было много шансов забить, особенно в первом тайме, а во втором мы должны были убить всю интригу. Возможно, соперник играл более открыто, чем мы ожидали, – приводит BBC слова Фабрегаса. – Мы владели мячом больше, чем обычно. Иногда нам этого не хватает. Но у нас фантастические игроки в команде. Мы защищались и атаковали, как большая команда, и должны гордиться этим.

После 11 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера "Манчестер Сити" на 9 очков.

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