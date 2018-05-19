Сеск Фабрегас: "Папа потерял мою медаль за победу в Кубке Англии, поэтому я хочу завоевать еще одну"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сказал, что у него есть своя мотивация обыграть "Манчестер Юнайтед" в сегодняшнем финале Кубка Англии.

В 2005 году "Арсенал", за который тогда выступал испанец, обыграл в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед". Медаль за эту победу потерял отец футболиста.

- Я не могу найти ее. Честно, - цитирует игрока Mirror. - Папа хранил мои медали, и однажды я спросил, где они. Он чуть не потерял даже медаль за победу на чемпионате мира. Я нашел ее в коробке в доме у мамы. У меня есть почти все медали, но две или три он потерял. Не могу найти медаль за победу в Кубке Англии. Было бы здорово завоевать еще одну. Надеюсь, сегодня это случится. Если так и будет, я собираюсь на этот раз хранить медаль у себя.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финального матча Кубка Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед". Он пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 19.15 по московскому времени.