Сеск Фабрегас: "Мне нравится играть в одной команде с Диегу Костой"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что у него отличное взаимопонимание с нападающим Диегу Костой. Также он отметил, что испанский форвард отличается от Тьерри Анри, с которым 29-летний хавбек ранее играл в "Арсенале".

– У нас с Диегу фантастическое взаимопонимание, не только на поле, но и в жизни, – цитирует пресс-служба клуба Фабрегаса. – Я считаю его своим другом, он отличный парень. Мне нравится играть в одной команде с настоящими победителями, и Коста, определенно, относится к числу таких игроков. Если с ним удается наладить взаимопонимание на поле, он будет реализовывать практически каждую твою голевую передачу. Это просто фантастика.

Мы играли друг против друга в чемпионате Испании, но по-настоящему не были знакомы. Я помню наш совместный дебют, когда мы впервые начали налаживать взаимопонимание на поле и организовали гол. Полузащитникам приходится подстраиваться под стиль игры нападающего твоей команды, потому что кто-то быстрее двигается, кто-то любит получать мяч прямо в ноги, кто-то любит совершать резкие рывки, когда ты находишься в атакующей тройке.

Нападающие вроде Диегу Косты предпочитают длинные передачи, и за последние два с половиной сезона иногда я отдавал на него передачи со своей половины поля. Это очень длинные забросы, и Диегу крайне быстрый и сильный нападающий, поэтому к такой игре приходится привыкать. Играть с Диегу Костой или Тьерри Анри – не одно и то же, что, скажем, с Давидом Вильей или Эдуарду, с которым я выступал за "Арсенал". Они играют на грани офсайда и любят резкие ускорения, поэтому, возможно, ты должен играть, располагаясь ближе к ним. С Костой, Ван Перси, Адебайором и Тьерри ты можешь играть, располагаясь ближе к своим воротам, и знать, что в любой момент у тебя появится возможность сделать острую передачу в атаку.