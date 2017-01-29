Сеск Фабрегас: "Лучше учиться на ошибках соперников"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас после победы в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии над "Брентфордом" (4:0) отметил, что молодые игроки смогли доказать главному тренеру лондонцев Антонио Конте свою состоятельность. По словам испанского хавбека, победа придала футболистам уверенности в собственных силах.

– Прекрасный матч в исполнении Аке, – приводит пресс-служба "Челси" слова Фабрегаса. – С тех пор как я тут, он уже тренировался с командой во время предсезонной подготовки, и я всегда знал, что это отличный молодой игрок. Здорово, что все молодые ребята доказали, что они справляются в таких матчах. Победа была очень важна, потому что она дает уверенность, а стать уверенным в себе нелегко. Мы играем только в чемпионате и Кубке Англии, поэтому не очень просто получить игровое время, но очень хорошо, что многие из молодых игроков вышли на поле в этой встрече и показали тренеру, что будет, если они будут ему нужны.

Лучше учиться на ошибках других. Например, мы видели, что случилось с "Ливерпулем". Ты получаешь важный урок еще до того, как ты выходишь на поле, и понимаешь, что надо выкладываться на 100 процентов. Состав команды изменился, но все работали профессионально. Мы справились, выложились до конца, и мы довольны. Теперь нас ждет встреча с "Ливерпулем" в чемпионате Англии.

У нас есть три дня на подготовку, и я уверен, что тренер и команда сделают все, чтобы должным образом подготовиться к потрясающему поединку, который, надеюсь, завершится нашей победой.