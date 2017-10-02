Сеск Фабрегас: "Это все еще тот "Челси", но у нас сложный график"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас отметил, что поражение в 7-м туре чемпионата Англии от "Манчестер Сити" (0:1) можно связать с усталостью команды. По его словам, отставание в 8 очков от лидера на данный момент ничего не значит.

- Правда в том, что мы знали, что это будет тяжелая неделя, начиная с выездного матча со "Стоуком" в позапрошлую субботу, а это, как известно, всегда сложная задача, – приводит пресс-служба "Челси" слова Фабрегаса. - Затем был выездной матч с "Атлетико", мы вернулись обратно в четверг в семь часов утра, и у нас практически был всего один день на подготовку к матчу.

Мы встретились с "Манчестер Сити", который был хорошо подготовлен. У них были домашние матчи и один дополнительный день отдыха. Мы не ищем оправданий, но это была сложная неделя и мы бились с другими командами. Мы полностью выложились и большего сделать не могли.

Это был, без сомнения, тот же "Челси", что и в прошлом сезоне, но так случилось, что мы вышли играть против команды "Манчестер Сити", которая подошла к матчу свежее нас. Не более того. В этот период в прошлом сезоне мы отставали на 8 очков от лидера, но это ничего не значит. В всех турнирах еще предстоит пройти длинную дистанцию.