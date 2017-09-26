Сеск Фабрегас: "Диегу Коста заслуживает того, чтобы играть постоянно"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сожалеет, что нападающий Диегу Коста покидает команду. По его словам, форварду было тяжело в клубе в последнее время.

– Диегу пережил тяжелый период в "Челси", – цитирует Sky Sports Фабрегаса. – Ему было плохо. Он заслуживает игровой практики. Но Коста понимал, что после перехода в "Атлетико" не сможет играть несколько месяцев. В последние годы мы не видели лучшего "девятого номера". У нас с ним было отличное взаимопонимание. Он знает мой футбол, читает мои передачи.