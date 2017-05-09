Сеск Фабрегас: "Челси" должен оформить чемпионство в пятницу"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас после победы в 36-м туре чемпионата Англии над "Мидлсбро" (3:0) отметил, что команда должна досрочно оформить чемпионский титул. Если синие обыграют в пятницу "Вест Хэм", то станут недосягаемыми для "Тоттенхэма" в турнирной таблице.

- Мы очень близки к победе, но в футболе нужно все доделывать до конца, - приводит ВВС слова Фабрегаса. - Надеюсь, в пятницу "Челси" оформит чемпионство. Было бы прекрасно завершить чемпионат именно так. Чем быстрее выиграем титул, тем лучше. Сегодня сделали большой шаг к победе, но в пятницу у нас будет еще один большой финал.