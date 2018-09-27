Сеск Фабрегас: "Азар - один из лучших игроков в мире"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что считает своего одноклубника Эдена Азара одним из лучших игроков в мире. Он также добавил, что 27-летний бельгиец забивает много решающих голов за "синих".

- Азар - один из лучших игроков в мире, - цитирует Фабрегаса портал Goal. - Сейчас он забивает много решающих голов. С возрастом он чувствует, что становится все более опасным. Сейчас он находится в своей лучшей форме.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе лондонского клуба он дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны.

В текущем сезоне бельгиец провел 7 матчей за "синих" и забил 6 голов.

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