Сеск Фабрегас: "Арсенал" навсегда в моем сердце, но чувства нужно отложить в сторону"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас отметил, что встреча с "Арсеналом" в финале Кубка Англии будет особенной для него. С 2003 по 2011 год испанец играл за "канониров".

– Это будет эмоциональная игра, – цитирует Sky Sports Фабрегаса. – "Арсенал" навсегда в моем сердце, но это футбол, и мы должны следовать ему. Нам важно сделать дубль. Это было бы фантастически. Так что мне нужно отложить чувства в сторону и быть профессионалом. Это будет жесткая игра. Соперник играет по новой схеме. Но мы очень хотим победить.