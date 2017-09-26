Сеск Фабрегас: "Абрамович жил на базе вместе с игроками "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас подчеркнул, что владелец команды Роман Абрамович очень любит команду. Испанский хавбек отметил, что в трудные времена российский бизнесмен даже жил на базе вместе с игроками.

- Абрамович - человек, который очень любит "Челси", - приводит Marca слова Фабрегаса. - Он дал этому клубу все. Многие думали, что он быстро исчезнет. Но он участвует во всем. Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он - супер нормальный человек. Мы его очень уважаем.