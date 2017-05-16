Сесар Аспиликуэта: "Тоттенхэм" в этом сезоне был хорош, но "Челси" все держал под контролем.

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта после матча 28-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (4:3) выразил удовлетворение результатом встречи. Сам футболист стал автором гола. Напомним, лондонцы досрочно гарантировали себе чемпионство на прошлой неделе.

– Мы пропустили много голов, но и забили, – приводит BBC слова Аспиликэуты. – Это наша первая игра после завоевания титула, поэтому мы понимали, что будет непросто. Но мы взяли три очка. "Челси" намерен завершить сезон на позитивной ноте и набрать как можно больше баллов. Наша команда лидировала с 12-го тура и показала стабильность. Даже если случались поражения, мы не паниковали и сохраняли сплоченность. "Тоттенхэм" был хорош, но "Челси" все держал под контролем.