Сесар Аспиликуэта: "Рад, что "Челси" подписал Пулишича"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта признался, что его порадовал трансфер хавбека Кристиана Пулишича в лондонский клуб. "Синие" заплатили за 20-летнего американца 64 миллиона евро - до конца сезона он будет выступать за "Боруссию" на правах аренды.

- "Челси" - это топовый клуб, в котором игроки сталкиваются с высокой конкуренцией, - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт "синих". - Я очень рад, что мы подписали Пулишича. Это талантливый молодой игрок, который приедет летом. В течение следующих шести месяцев он будет выступать за "Боруссию", но я все равно рад, что мы покупаем молодых футболистов. Надеюсь, он окажется хорошим приобретением.

В текущем сезоне Пулишич провел 18 матчей за "Боруссию", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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