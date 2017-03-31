Сесар Аспиликуэта: "Приятно слышать об интересе "Барселоны"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта предположил, что информация об интересе со стороны "Барселоны" появилась потому, что он демонстрирует хорошую игру. Ранее сообщалось, что каталонцы попытаются подписать игрока, если он не будет подходить под схему главного тренера "синих" Антонио Конте.

- На данный момент я сосредоточен на выступлении за "Челси". Я ощущаю себя важной частью клуба, - приводит The Guardian слова Аспиликуэты. - Приятно слышать об интересе со стороны "Барселоны". Это говорит о том, что я играю на высоком уровне.

В прошлом сезоне я не слышал подобных разговоров. Думаю, они появились потому что "Челси" лидирует в чемпионате Англии. Команда проводит хороший сезон.