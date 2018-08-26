Сесар Аспиликуэта: "Ньюкасл" может быть опасен"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Англии против "Ньюкасла".

- У нас бывали разные моменты на этом стадионе, и в этом сезоне мы постараемся изменить тенденцию к лучшему, – цитирует испанца официальный сайт клуба. – Последние пару раз нам не удалось выиграть у "Ньюкасла" на их поле, мы знаем, что будет сложно, но мы обязаны проявить характер. Мы понимаем, что у них отличная команда и прекрасный тренер, которого я хорошо знаю, и нам необходимо сыграть лучше и быть готовыми, потому что они могут быть опасны. В прошлом году в АПЛ нас постигло разочарование, потому что мы не попали в Лигу Чемпионов, где "Челси" регулярно выступал. Мы знаем, что с каждым годом становится лишь сложнее, противники становятся сильнее, так что и нам необходимо повышать уровень.

Матч "Ньюкасл" - "Челси" начнется в 18.00 по московскому времени.