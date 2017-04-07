Сесар Аспиликуэта: "Конте проделывает удивительную работу"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил восхищение главным тренером команды Антонио Конте. Также он отметил, что "синие" намерены выиграть в этом сезоне чемпионат и Кубок Англии.

- Антонио Конте проделывает удивительную работу, и получить похвалу от него, учитывая то, чего он добился в футболе, по-настоящему важно, - цитирует пресс-служба клуба Аспиликуэта. - Я стараюсь усердно тренироваться и быть доступным для выбора тренера. Многому научился у него, когда команда перешла на новую схему игры. Это было нечто новое для нас, и мы очень усердно работаем, начиная с главного тренера. Надеюсь, "Челси" сможет завоевать трофеи в этом сезоне. У нас есть возможность выиграть 2 титула. Наш тренер проделывает удивительную работу, и я уверен, что он хочет завершить сезон, выиграв оба трофея.