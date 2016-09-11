Сесар Аспиликуэта: "Блестящая работа Диегу Косты нашла свое отражение в игре "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта после гостевого матча 4-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (2:2) отметил, что команда разочарована потерей очков во встрече, которая должна была закончиться победой.

- Мы очень расстроены, потому что на протяжении большей части игрового времени контролировали ход матча, - цитирует Sky Sports Аспиликуэту. – Мы были полны решимости увезти из Уэльса 3 очка, а в итоге довольствовались только ничьей.

Считаю, что в эпизоде со вторым голом был чистый фол на Гэри Кэйхилле. "Челси" был крепок духом до финального свистка. Ну и, конечно, блестящая работа Диегу Косты нашла свое отражение в игре. Когда он забивает, мы чувствуем себя уверенно.