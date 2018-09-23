Сесар Аспиликуэта: "Азар - лучший игрок "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта признался, что считает одноклубника Эдена Азара лучшим игроком "синих". Он также добавил, что команда работает над улучшением игры, несмотря на хороший старт в чемпионате Англии.

- У Азара есть все для того, чтобы стать лучшим в мире, - цитирует Аспиликуэту Daily Mail. - Он является лучшим игроком "Челси" и при этом с уважением относится к другим. Все одноклубники любят его. А это также важно, как и его действия на поле.

"Челси" хорошо стартовал в чемпионате. Но мы делаем все, чтобы играть еще лучше.

"Челси" занимает 3-е место в АПЛ после пяти туров, имея в активе 15 очков. Аспиликуэта в текущем сезоне провел 6 матчей за "синих" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Азар принял участие в 5 играх, забил 5 голом и отдал 2 результативных передачи.

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