14:54 | Футбол — Англия

Серхио Рамос - Гюндогану и Зинченко: "Ронять кубки становится модно"


Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в Твиттере отреагировал на запись полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана, который интересовался, знает ли кто-то из его знакомых места, в которых можно починить трофеи. Семь лет назад, в апреле 2011 года, игрок обороны мадидцев во время парада в честь победы над "Барселоной" (1:0) в финале Кубка Испании уронил приз под колеса автобуса.

"Я знаю несколько мест, но я не звонил им с 2011-го. Ронять кубки становится модно" - написал Рамос.

Напомним, одноклубник Гюндогана Александр Зинченко после матча 37-го тура английской премьер-лиги против "Хаддерсфилда" (0:0) во время празднования случайно уронил чемпионский кубок. 

Зинченко во время празднования чемпионства "Манчестер Сити" уронил кубок // 
"Кто знает, где чинят кубки?" Подкол Зинченко от Гюндогана

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!