Серхио Рамос: "Джеррард - совершенный футболист, большой пример для молодого поколения"

Защитник "Реала" Серхио Рамос выразил уважение экс-полузащитнику "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Англичанин сегодня объявил о завершении карьеры.
"Карьеру завершил совершенный футболист, являющийся большим примером для молодого поколения. You'll never walk alone, Стивен Джеррард", – написал на своей странице в твиттере Серхио Рамос.
Se retira un futbolista total y gran ejemplo para el fútbol.– Sergio Ramos (@SergioRamos) 24 ноября 2016 г.
It's good to be on your team. 😉
You'll never walk alone.#StevenGerrard pic.twitter.com/u68rtZbgLk
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