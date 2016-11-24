16:50 | ФУТБОЛ — Англия

Серхио Рамос: "Джеррард - совершенный футболист, большой пример для молодого поколения"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос выразил уважение экс-полузащитнику "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Англичанин сегодня объявил о завершении карьеры.

 
2010 год. Стивен ДЖЕРРАРД.С детства за "Ливерпуль"! Джеррард простился с футболом

"Карьеру завершил совершенный футболист, являющийся большим примером для молодого поколения. You'll never walk alone, Стивен Джеррард", – написал на своей странице в твиттере Серхио Рамос.

 

 

 

 

 

 

 

Стивен Джеррард: "Тешить себя и болельщиков безнадежными ожиданиями было бы неправильно"

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