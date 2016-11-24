Серхио Рамос: "Джеррард - совершенный футболист, большой пример для молодого поколения"

Защитник "Реала" Серхио Рамос выразил уважение экс-полузащитнику "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Англичанин сегодня объявил о завершении карьеры.

"Карьеру завершил совершенный футболист, являющийся большим примером для молодого поколения. You'll never walk alone, Стивен Джеррард", – написал на своей странице в твиттере Серхио Рамос.

Se retira un futbolista total y gran ejemplo para el fútbol.

It's good to be on your team. 😉

You'll never walk alone.#StevenGerrard pic.twitter.com/u68rtZbgLk – Sergio Ramos (@SergioRamos) 24 ноября 2016 г.

Стивен Джеррард: "Тешить себя и болельщиков безнадежными ожиданиями было бы неправильно"