Серхио Агуэро: "Со мной все хорошо, я готов к следующей игре"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро написал на своей странице в Твиттере о том, что с ним все хорошо. По его словам, он готов выйти на поле в матче чемпионата Англии против "Лестера", который пройдет 18 ноября.

"Все исследования, которые я провел в качестве меры предосторожности, прошли хорошо, поэтому я готов к игре в субботу. Давай, "Сити", - написал Агуэро.

Напомним, во вторник в товарищеском матче против Нигерии (2:4), который проходил в Краснодаре, 29-летний футболист плохо себя почувствовал и не вышел на второй тайм. Позже он был отправлен в больницу на обследование.