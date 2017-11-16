Серхио Агуэро: "Со мной все хорошо, я готов к следующей игре"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро написал на своей странице в Твиттере о том, что с ним все хорошо. По его словам, он готов выйти на поле в матче чемпионата Англии против "Лестера", который пройдет 18 ноября.
"Все исследования, которые я провел в качестве меры предосторожности, прошли хорошо, поэтому я готов к игре в субботу. Давай, "Сити", - написал Агуэро.
Напомним, во вторник в товарищеском матче против Нигерии (2:4), который проходил в Краснодаре, 29-летний футболист плохо себя почувствовал и не вышел на второй тайм. Позже он был отправлен в больницу на обследование.
Todos los estudios que me hicieron por precaución salieron bien así que listo y preparado para el partido del sábado. Vamos City!!//All the tests they run on me – just for caution – turn out well, so I'm set to go for Saturday's match. C'mon, City!!– Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 16 ноября 2017 г.