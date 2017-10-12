Серхио Агуэро: "Погиб бы, если бы не ремень безопасности"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал подробности ДТП в Амстердаме. Напомним, что в результате инцидента аргентинец сломал ребра. По его словам, если бы не ремень безопасности, он бы погиб.

– Когда я попал в больницу, то первым делом спросил, смогу ли сыграть в ближайшем матче за клуб, – цитирует Агуэро The Times. – Потом я спросил то же самое про сборную. Мне ответили отрицательно. Слава богу, что я был пристегнут ремнем безопасности. Иначе бы я погиб и с вами сейчас не разговаривал.