Серхио Агуэро: "Надеюсь, отработаю свой контракт и буду играть в "Манчестер Сити" до 2020 года"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что хотел бы сполна отработать свой контракт с "горожанами", который истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец недоволен клубом и может уйти в "Атлетико".



- У нас хорошие отношения с Гвардьолой, он хорошо ко мне относится, и я рад, как завершился прошлый сезон, - приводит FourFourTwo слова Агуэро. - В клубе довольны, как я выступаю, а я доволен клубом и надеюсь, что отработаю свой контракт и буду играть здесь до 2020 года.

Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года, за это время стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне "горожане" заняли первое место в АПЛ, а также завоевали Кубок Лиги.