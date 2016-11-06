Серхио Агуэро: "Матч с "Мидлсбро" получился странным"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после матча 11-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро" (1:1) выразил сожаление по поводу результата. Его гола не хватило команде для победы – соперник сравнял счет в компенсированное время.

– Матч получился очень странным, – приводит Tmw слова Агуэро. – Мы контролировали ход встречи, но в итоге пропустили и очень расстроены. У меня было много хороших моментов – нужно работать над реализацией. В чемпионате Англии любая команда может победить любую, и сегодня мы в этом в очередной раз убедились.