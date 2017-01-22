01:15 22 января | ФУТБОЛ — Англия

Серхио Агуэро: "Манчестер Сити" всегда будет биться до конца"

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после матча 22-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:2) подчеркнул, что он гордится своей командой. Аргентинец отметил волевые качества коллектива. Подопечные Хосепа Гвардьолы занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего "Челси" на девять очков, при этом у лондонцев есть игра в запасе.

– Я очень горжусь командой, – написал на своей странице в твиттере Агуэро. – Игрой и отношением. Мы всегда будем биться до конца. Вперед, "Сити"!

 
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Материалы REN-TV

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