Серхио Агуэро: "Манчестер Сити" всегда будет биться до конца"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после матча 22-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:2) подчеркнул, что он гордится своей командой. Аргентинец отметил волевые качества коллектива. Подопечные Хосепа Гвардьолы занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего "Челси" на девять очков, при этом у лондонцев есть игра в запасе.

– Я очень горжусь командой, – написал на своей странице в твиттере Агуэро. – Игрой и отношением. Мы всегда будем биться до конца. Вперед, "Сити"!