Серхио Агуэро: "Хочу оставаться в "Манчестер Сити" десять лет"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал подписание нового контракта. Соглашение истекает летом 2021 года.

- Я рад, что продлил контракт еще на год, - цитирует аргентинца официальный сайт клуба. – Хочу оставаться в клубе десять лет. Я выступаю за "Сити" уже семь лет, и, когда истечет срок контракта, будет десять лет. Надеюсь, все будет именно так.

В 2011 году футболист перешел из "Атлетико" и за это время стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити". Он забил 204 гола в 299 матчах за команду.

30-летний аргентинец в шести матчах этого сезона Агуэро уже забил пять голов и сделал две голевые передачи.

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