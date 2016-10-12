Серхио Агуэро: "Гвардьола действительно отключил на базе интернет"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро подтвердил информацию о том, что главный тренер команды Хосеп Гвардьола отключил на клубной базе интернет. Ранее об этом сообщил защитник клуба Пабло Сабалета.

– Это действительно так, он отключил нам интернет, – цитирует ESPN Агуэро. – Я об этом ничего не знал. "В чем дело? Почему нет интернета?", – спросил я на базе. Сигнала WiFi в раздевалке нет, я был озадачен. Я думал, кто-то издевается надо мной, но это оказалось правдой. Интернета нет нигде, кроме второго этажа, где немного ловит 3G.