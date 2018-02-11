Серхио Агуэро: "Четвертый гол был самым красивым. Я давно не забивал из-за штрафной"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро затруднился назвать свой любимый гол из четырех, забитых им в матче с "Лестером". Агуэро отметился покером в игре 27-го тура премьер-лиги (5:1).

– Даже не знаю. Наверное, последний, потому что я давно не забивал из-за пределов штрафной, – цитирует AP Агуэро. – Вся команда очень довольна. Мы добыли важные три очка. Но впереди у нас новые ответственные матчи, поэтому расслабляться нельзя.

В текущем сезоне чемпионата Англии форвард провел 22 матча, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач.