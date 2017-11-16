Сергей Ткачев: "Слуцкий - топ-тренер. Он справится с задачами в "Халле"

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев выразил мнение, что Леонид Слуцкий добьется успеха на посту главного тренера "Халл Сити". Хавбек играл под его руководством в ЦСКА, однако, по его словам, мог перейти из "Кубани" не в армейский клуб, а в "Штутгарт".

– Я мог приехать на пару дней на просмотр, чтобы они меня увидели, оценили, – цитирует еженедельник "Футбол" Ткачева. – Но позвонил Леонид Слуцкий, и я не мог больше думать о "Штутгарте".

– Да ладно! Это же Германия! Как все могло так легко сорваться?

– Блин, мне позвонил тренер сборной и ЦСКА, идущего тогда на первом месте. А в Германии все новое: язык другой, быт другой. Плюс "Штутгарт" вылетел из бундеслиги. Не раздумывая выбрал ЦСКА.

– Вот вы так "переобулись" ради Слуцкого. А кое-кто думает, что он – не топ.

– У кого-то есть свое мнение. Я считаю, что он – топ-тренер.

– Почему?

– Он добился феноменальных результатов с "Крыльями", "Москвой", с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в еврокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму "Халла". Знаю, что он сильно переживает, но желаю ему всего самого наилучшего и верю, что Слуцкий справится со всеми поставленными задачами.