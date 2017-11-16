Сергей Ткачев: "Слуцкий - топ-тренер. Он справится с задачами в "Халле"

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев выразил мнение, что Леонид Слуцкий добьется успеха на посту главного тренера "Халл Сити". Хавбек играл под его руководством в ЦСКА, однако, по его словам, мог перейти из "Кубани" не в армейский клуб, а в "Штутгарт".
– Я мог приехать на пару дней на просмотр, чтобы они меня увидели, оценили, – цитирует еженедельник "Футбол" Ткачева. – Но позвонил Леонид Слуцкий, и я не мог больше думать о "Штутгарте".
– Да ладно! Это же Германия! Как все могло так легко сорваться?
– Блин, мне позвонил тренер сборной и ЦСКА, идущего тогда на первом месте. А в Германии все новое: язык другой, быт другой. Плюс "Штутгарт" вылетел из бундеслиги. Не раздумывая выбрал ЦСКА.
– Вот вы так "переобулись" ради Слуцкого. А кое-кто думает, что он – не топ.
– У кого-то есть свое мнение. Я считаю, что он – топ-тренер.
– Почему?
– Он добился феноменальных результатов с "Крыльями", "Москвой", с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в еврокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму "Халла". Знаю, что он сильно переживает, но желаю ему всего самого наилучшего и верю, что Слуцкий справится со всеми поставленными задачами.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/blogs/sergej-tkachev-poka-ya-lezhal-na-pole-bez-soznaniya-vrachi-pyanye-spali-v-mashine-skoroj/
баламошка
Юморист штоле? Или просто дурак?
17:32