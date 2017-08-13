Сергей Балахнин: "Уверен, что у Слуцкого все получится в "Халле"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин, работавший с Леонидом Слуцким в сборной России, отметил, что экс-наставник ЦСКА удачно стартовал с "Халл Сити" в чемпионшипе. В субботу "тигры" в матче 2-го тура разгромили "Бертон" (4:1).
– Видно, что Слуцкий взял бразды правления в свои руки, такой старт можно считать удачным, – цитирует ТАСС Балахнина. – Команда одержала уверенную победу дома, а до этого заслужила ничью с предполагаемым лидером "Астон Виллой". Рано делать глубокие выводы, но я уверен, что у Леонида Викторовича все там получится.
Чемпионшип – это действительно специфический турнир, очень трудно спрогнозировать, что будет дальше. Ясно, что могут быть и проигрыши, и спады, ведь это непредсказуемый чемпионат. Но я уверен, что Слуцкий готов к этому.
Видео: "Халл Сити" разгромил "Бертон" //
Слуцкий победил. И сразу крупно! Как это было //
Леонид Слуцкий: "Халл" играет хорошо, но все еще может сломаться" //
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бертон Альбион"
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- Бертон Альбион