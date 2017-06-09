Сергей Балахнин: "Слуцкий не звал меня к себе помощником в "Халл"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин, работавший с Леонидом Слуцким в сборной России, сообщил "СЭ", что российский специалист не звал его работать в английский "Халл Сити". При этом он отметил, что назначение Слуцкого является положительной новостью для всего отечественного футбола.

– Искренне рад за Леонида Викторовича, – сказал Балахнин. – Назначение его в английский клуб является положительной новостью для всего российского футбола, сейчас мы особенно в них нуждаемся на фоне не самых хороших результатов нашей сборной.

– Как считаете, сможет Слуцкий в первый же сезон вернуть "Халл" в английскую премьер-лигу?

– Уверен в этом. Слуцкий – амбициозный специалист, и других задач себе просто не ставит. Иначе его бы не назначили на такой пост. Ну а мы всей страной будем следить и переживать за него. Ведь впервые в истории нашей страны, когда российский тренер добился признания на мировой арене и возглавил заграничный клуб. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что в пятницу “Халл Сити” объявил новым главным тренером бывшего наставника ЦСКА и сборной России. В минувшем сезоне британский клуб занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.