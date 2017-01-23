Семья Мэйсона поблагодарила за поддержку мировое сообщество

Семья полузащитника "Халл Сити" Райана Мэйсона, получившего перелом черепа в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2), подтвердила информацию о том, что состояние хавбека улучшилось. Родственники англичанина выразили благодарность клубам и игрокам, которые поддержали футболиста.

– Нам бы хотелось выразить большую благодарность все клубам, игрокам и функционерам, которые поддерживают Райана и нас в эту тяжелую минуту, – гласит обращение семьи Мэйсона в твиттере. – Особая благодарность медицинским штабам "Халла" и "Челси", а также больнице Святой Мэри. Как и сообщалось ранее, состояние Райана стабильное, оно будет мониториться в ближайшие несколько дней. "Халл Сити" будет регулярно публиковать новую информацию о состоянии Райана.