Сэм Эллардайс: "Я поступил очень глупо"

Сэм Эллардайс дал первые комментарии после отставки с поста главного тренера сборной Англии. Специалист покинул свой пост 27 сентября всего через 67 дней после назначения из-за коррупционного скандала. Временно его обязанности будет исполнять Гарет Саутгейт.

- Нужно сделать заявление перед уходом. Я поступил очень глупо, - цитирует Sky Sports Эллардайса. - Я пытался помочь кое-кому, с кем был знаком 30 лет. К сожалению, я был неправильного мнения о нем. Я попался в ловушку и вынужден это принять.

Мы расстались с Футбольной ассоциацией по-хорошему. Я хочу извиниться перед ней и остальными причастными лицами за ситуацию, в которой оказался. Больше я не могу отвечать на вопросы. Сейчас я уезжаю на выходные отдохнуть. Желаю Гарету и остальным в сборной Англии удачи.

- Это ваша последняя работа в футболе?

- Кто знает. Поживем - увидим.