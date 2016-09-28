13:02 | ФУТБОЛ — Англия

Сэм Эллардайс: "Я поступил очень глупо"

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Сэм Эллардайс дал первые комментарии после отставки с поста главного тренера сборной Англии. Специалист покинул свой пост 27 сентября всего через 67 дней после назначения из-за коррупционного скандала. Временно его обязанности будет исполнять Гарет Саутгейт.

 
Сэм ЭЛЛАРДАЙС.Сэм оплошал. За что уволили тренера сборной Англии

- Нужно сделать заявление перед уходом. Я поступил очень глупо, - цитирует Sky Sports Эллардайса. - Я пытался помочь кое-кому, с кем был знаком 30 лет. К сожалению, я был неправильного мнения о нем. Я попался в ловушку и вынужден это принять.

Мы расстались с Футбольной ассоциацией по-хорошему. Я хочу извиниться перед ней и остальными причастными лицами за ситуацию, в которой оказался. Больше я не могу отвечать на вопросы. Сейчас я уезжаю на выходные отдохнуть. Желаю Гарету и остальным в сборной Англии удачи.

- Это ваша последняя работа в футболе?

- Кто знает. Поживем - увидим.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Знаем таких. Чувствует себя дураком из-за того, что попался.

13:17

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