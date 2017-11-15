Сэм Эллардайс: "В "Эвертоне" сомневались, что я им нужен, меня там не будет"

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс исключил любую возможность работы с "Эвертоном". Специалист после ухода с поста наставника "Кристал Пэлас" в мае 2017 года находится без работы.

– К сожалению, в "Эвертоне" меня не будет, – цитирует Mirror Эллардайса. – Это была бы невероятная работа, но я не ощущал себя комфортно. Думаю, если бы вы оказались на моем месте, вам бы хотелось чувствовать, что люди действительно в вас заинтересованы. Я этого не чувствовал. Они сомневались в том, что я именно тот, кто им нужен.

После 11 туров "Эвертон" с 11 очками занимает 15-е место в чемпионате Англии. В октябре с поста главного тренера клуба был уволен Рональд Куман.