Сэм Эллардайс: "Уверен, что "Кристал Пэлас" сможет изменить ход дел"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс после поражения от "Арсенала" (0:2) в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что эта встреча не имела решающего значения. По словам Эллардайса, он уверен в силах своей команды.

– Итоги нашего сезона не будут определяться тем, как мы играли против команд из первой шестерки, – приводит BBC слова Эллардайса. – Определяющим будет то, как мы играем против команд из нижней части – это и покажет, сможем ли мы сами выбраться из нижней части таблицы. Я абсолютно уверен в футболистах и в том, что мы сможем все изменить, причем, надеюсь, как можно быстрее.