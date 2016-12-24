Сэм Эллардайс: "Ситуация с увольнением из сборной повлияла даже на моих внуков в школе"

Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс отметил, что сейчас преодолел "темный" период в своей карьере после увольнения из сборной Англии. FA приняла решение об отставке специалиста после обвинений в коррупции со стороны британских журналистов, которые под видом бизнесменов предложили Эллардайсу взятку в размере 400 тысяч фунтов за помощь в осуществлении трансфера. Тренер объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов. Эллардайс пробыл наставником сборной Англии 67 дней.

- Первый месяц после увольнения был самым сложным в моей карьере, - приводит Sky Sports слова Эллардайса. - Первая реакция на это все была, мягко говоря, истеричной. Это коснулось всей моей семьи, даже внуков в школе. Наконец я преодолел время невзгод и готов двигаться дальше.