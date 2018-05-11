Сэм Эллардайс: "Руни не просил меня об уходе, мы обсудим с ним это"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс дал понять, что у него еше не было беседы с Уэйном Руни о возможном уходе из клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может продолжить карьеру в клубе MLS "Ди Си Юнайтед".

- Насколько я понимаю, были какие-то переговоры, но ясность, останется Уэйн или нет, наступит позднее, - цитирует Sky Sports Эллардайс. - Я не принимаю участия в трансферах или переговорах, но, похоже, "Ди Си Юнайтед" интересуется игроком. Я поговорю с ним и узнаю, на каком этапе сейчас переговоры.

Я нормально отношусь к возможному уходу любого игрока, но давайте сделаем это правильно. Уэйн Руни не просил об уходе, конфликта со мной у него не было. Мы взрослые люди и поговорим с ним.

В текущем сезоне экс-капитан сборной Англии провел 40 матчей, забил 11 голов и сделал 2 передачи в составе "Эвертона".