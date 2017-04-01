Сэм Эллардайс: "Приятно обыграть команду, которая станет чемпионом"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс после победа над "Челси" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии остался доволен игрой команды. По словам наставника, главныя цель команды – остаться в премьер-лиге.



– Защита сыграла отлично, вратарь тоже. Могли забить больше. Такие победы - это то, ради чего живет премьер-лига. План на игру полностью сработал. Нападающие использовали свои возможности, – цитирует Эллардайса Goal. - Мы играли не как обычно, но это сработало. Приятно обыграть команду, которая станет чемпионом. Теперь у нас 31 очко, наша главная цель – остаться в премьер-лиге. Если в конце сезона у нас будет больше очков, чем сыгранных матчей, то можно чувствовать себя спокойно.