Сэм Эллардайс - о переговорах с "Эвертоном": "Пока ничего не было, но я открыт к общению"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс отметил, что не ведет переговоры с "Эвертоном". Однако специалист также добавил, что всегда готов к общению.

Ранее СМИ сообщили, что 63-летний Эллардайс может возглавить "Эвертон" и уже встретился с владельцем клуба Фархадом Мошири.

– На данный момент ничего не было. Сейчас сижу дома. Собираюсь на конференцию тренеров, так что ближайшие пару дней проведу среди коллег, – приводит talkSPORT слова Эллардайса. – Я не разговаривал с Мошири. Если кто-то позвонит, я всегда открыт к общению.

Напомним, ранее ливерпульский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. В текущем сезоне "Эвертон" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 11 туров. В активе команды 11 очков.