02:24 | ФУТБОЛ — Англия

Сэм Эллардайс: "Наши защитники стояли и смотрели, как Кэрролл забил шикарный гол"

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Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс после матча 21-го тура против "Вест Хэма" (0:3) отметил, что в моменте с голом нападающего "молотобойцев" Энди Кэрролла плохо сыграли защитники его команды. В конце встречи англичанин поразил ворота соперника ударом через себя.

- Кэррол забил просто потрясающий гол, - приводит ВВС слова Эллардайса. - Я знаю, что он всегда владел таким ударом. Это шикарный гол, но наши защитники стояли рядом и смотрели на него. Мы много позволили сопернику в этом матче. Нельзя так играть в гостях у "Вест Хэма".

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Материалы REN-TV

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