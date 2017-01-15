Сэм Эллардайс: "Наши защитники стояли и смотрели, как Кэрролл забил шикарный гол"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс после матча 21-го тура против "Вест Хэма" (0:3) отметил, что в моменте с голом нападающего "молотобойцев" Энди Кэрролла плохо сыграли защитники его команды. В конце встречи англичанин поразил ворота соперника ударом через себя.

- Кэррол забил просто потрясающий гол, - приводит ВВС слова Эллардайса. - Я знаю, что он всегда владел таким ударом. Это шикарный гол, но наши защитники стояли рядом и смотрели на него. Мы много позволили сопернику в этом матче. Нельзя так играть в гостях у "Вест Хэма".