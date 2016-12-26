Сэм Эллардайс: "Мы не смогли выключить соперника из игры"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс считает, что его команда имела все шансы обыграть "Уотфорд" (1:1) в гостях. Его команда вела в счете и не реализовала пенальти в первом тайме.

– Нереализованный пенальти – это очень важный момент в игре, – цитирует ВВС Эллардайса, для которого эта игра стала первой у руля "Кристал Пэлас". – Мы не смогли наказать противника, не смогли выключить его из игры. Конечно, определенные опасения имеются, но я вижу в команде реальный талант. Просто нужно выстроить чуть лучше игру, и все будет в порядке.