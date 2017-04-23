Сэм Эллардайс: "Мы наметили слабые зоны "Ливерпуля"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс остался доволен победой своей команды над "Ливерпулем" (2:1) в матче чемпионата Англии. Успех его подопечным принес дубль Кристиана Бентеке.

– Некоторых голов невозможно избежать, – цитирует ВВС Эллардайса. – Вот и мы не могли избежать первого пропущенного мяча. Но сумели отыграться. Мы так противостояли "Ливерпулю", что у него было мало возможностей, чтобы угрожать нашим воротам. Он был настолько хорош, насколько мы ему это позволяли. Моя команда лучше использовала свои сильные стороны и победила. В ходе предматчевого разбора мы посчитали, как часто "Ливерпуль" пропускает после угловых. Наметили слабые зоны. Это была тяжелая работа, но теперь пора смотреть дальше. Впереди пять матчей. Сегодняшний результат несколько облегчает жизнь.