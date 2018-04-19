Сэм Эллардайс: "Моя оценка? Да идите вы в ж***!"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс раскритиковал клуб за то, что руководство решило провести опрос среди болельщиков по поводу работы специалиста. Поклонникам команды в анкете необходимо было поставить тренеру оценку от 1 до 10.
- Наш директор по маркетингу - не самый большой знаток футбола, - приводит Sky Sports слова Эллардайса. - Он не понимает, как тут все работает. Он занимается исследованием рынка, но ему стоило подумать, правильно ли так поступать.
Вчера я разговаривал с председателем совета директоров, и он за это извинился. Давайте двигаться дальше и не вздумайте спрашивать, какую я выставил бы себе оценку.
- И все же, что бы вы себе поставили?
- Да идите вы в ж***. 11!
баламошка
Норм мужик)
22:18 19 апреля
shpasic
Кирпич, значит, что по шкале от 1 до 10 он поставил себе "eleven"!
22:12 19 апреля
КирпичИнвест
Что означает таинственная цифра 11? 11 раз подряд сказал? Или это символическое изображение фаллоса?
22:04 19 апреля
Millwall82
Ухахаха) Грязный Сэм)
21:56 19 апреля