Сэм Эллардайс: "Моя оценка? Да идите вы в ж***!"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс раскритиковал клуб за то, что руководство решило провести опрос среди болельщиков по поводу работы специалиста. Поклонникам команды в анкете необходимо было поставить тренеру оценку от 1 до 10.

- Наш директор по маркетингу - не самый большой знаток футбола, - приводит Sky Sports слова Эллардайса. - Он не понимает, как тут все работает. Он занимается исследованием рынка, но ему стоило подумать, правильно ли так поступать.

Вчера я разговаривал с председателем совета директоров, и он за это извинился. Давайте двигаться дальше и не вздумайте спрашивать, какую я выставил бы себе оценку.

- И все же, что бы вы себе поставили?

- Да идите вы в ж***. 11!