21:42 19 апреля | Футбол — Англия

Сэм Эллардайс: "Моя оценка? Да идите вы в ж***!"

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Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс раскритиковал клуб за то, что руководство решило провести опрос среди болельщиков по поводу работы специалиста. Поклонникам команды в анкете необходимо было поставить тренеру оценку от 1 до 10.

- Наш директор по маркетингу - не самый большой знаток футбола, - приводит Sky Sports слова Эллардайса. - Он не понимает, как тут все работает. Он занимается исследованием рынка, но ему стоило подумать, правильно ли так поступать.

Вчера я разговаривал с председателем совета директоров, и он за это извинился. Давайте двигаться дальше и не вздумайте спрашивать, какую я выставил бы себе оценку.

- И все же, что бы вы себе поставили?

- Да идите вы в ж***. 11!

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Норм мужик)

22:18 19 апреля

shpasic

Кирпич, значит, что по шкале от 1 до 10 он поставил себе "eleven"!

22:12 19 апреля

КирпичИнвест

Что означает таинственная цифра 11? 11 раз подряд сказал? Или это символическое изображение фаллоса?

22:04 19 апреля

Millwall82

Ухахаха) Грязный Сэм)

21:56 19 апреля

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