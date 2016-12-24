Сэм Эллардайс: "Мой опыт поможет "Кристал Пэлас" достичь нужных результатов"

Новый главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс уверен, что сможет помочь команде достичь нужных результатов уже в ближайших матчах. Также 62-летний специалист, подписавший контракт на 2,5 года, отметил, что премьер-лига является лучшей лигой в мире.

- "Кристал Пэлас" сильно вырос за последнее время, - цитирует пресс-служба клуба Эллардайса. - Тот факт, что команда играет в течение нескольких лет в премьер-лиге, это доказывает. Надеюсь, что смогу принести радость болельщикам, особенно на Рождество и Новый год, а также в течение этого сезона и в долгосрочной перспективе. "Кристал Пэлас" кажется мне очень амбициозным, руководство хочет видеть клуб на высоких позициях. Чувствую и надеюсь, что смогу помочь ему двигаться вперед.

Премьер-лига - самая лучшая и сложная лига в мире, и не думаю, что кто-нибудь сомневается в этом. С моим опытом я рассчитываю, что могу помочь "Кристал Пэлас" достичь нескольких важных результатов уже в ближайших матчах, чтобы заставить всех чувствовать себя более комфортно.