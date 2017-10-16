Сэм Эллардайс: "Много думаю об увольнении из сборной Англии"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс признался, что о работе в национальной команде сожалеет больше всего. 62-летний специалист был уволен в сентябре 2016 года, проведя всего один матч у руля команды. Эллардайс попал в скандал, предложив журналистам помощь в обходе трансферных правил Англии.

- Сборная Англии - это самое большое сожаление в моей карьере, - цитирует Sky Sports Эллардайса. - Это был очень грустный момент для меня. Вы никогда не преуспеете в большом клубе, если вы англичанин, поэтому стать тренером сборной Англии - это изюминка вашей карьеры. Я много думаю об этом, особенно когда идут матчи сборной Англии, и я их смотрю. Эти мысли никогда не покинут меня, но я ничего не могу сделать, нужно продолжать жить.