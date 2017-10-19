Сэм Эллардайс: "Мне интересна работа в "Лестере", но сейчас я не готов"

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" и сборной Англии Сэм Эллардайс отметил, что не готов возглавить "Лестер". Он также добавил, что наслаждается жизнью после того, как покинул команду из Лондона в мае 2017 года.

– "Лестер" – большой клуб, и я бы хотел возглавить его, но не думаю, что для этого пришло время, – цитирует talkSPORT Эллардайса. – Я не готов. Я много лет в футболе, но сейчас, находясь без команды, я получаю удовольствие от жизни. Да, мне бы была интересна эта работа, и я бы возглавил "Лестер", но не сейчас.

Напомним, 17 октября "лисы" объявили об увольнении Крэйга Шекспира с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Майкл Эпплтон.

В этом сезоне "Лестер" не может победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.