Сэм Эллардайс: "Меня не удивляет победа над "Арсеналом", потому что раньше мы обыграли "Челси"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс после матча 32-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:0) отметил, что его команда провела идеальный поединок. По его словам, игроки знали, что необходимо делать, чтобы обыграть "канониров".

- Мои игроки знали, что нужно делать, чтобы обыграть "Арсенал", - приводит ВВС слова Эллардайса. - Нужно было хорошо защищаться и не подпускать соперника к своим воротам. "Канониры" вымотались, а мы использовали пространство в их защите. Этот результат меня не удивляет, потому что раньше мы обыграли "Челси". Сегодня сыграли идеально. Конечно, "Арсенал" переживает не лучшие времена, но все равно это очень сильная команда.