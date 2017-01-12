Сэм Эллардайс: "Кристал Пэлас" не намерен расставаться с Бентеке"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс сообщил, что клуб не думает о продаже форварда Кристиана Бентеке. По словам специалиста, команда больше заинтересована в укреплении обороны,чем в изменениях в атакующей линии.

– На данный момент Бентеке не продается, оставаясь одним из ключевых игроков команды, – приводит BBC слова Эллардайса. – Никогда не говори никогда, однако в этом сезоне бельгийский нападающий входит в мои планы. В зимнее трансферное окно игрок не покинет клуб. Он играет важную роль в команде.

Мы больше заинтересованы в укреплении оборонительной линии. Когда Уилфрид Заа и Бакари Сако вернутся в состав, у нас появятся варианты как в защите, так и в средней линии. К нескольким нашим игрокам есть интерес со стороны других команд. Сегодня по поводу их кандидатур может появиться конкретная информация.