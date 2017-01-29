Сэм Эллардайс: "Главный арбитр встречи должен был удалять Яя Туре"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс после домашнего поражения в матче 1/16 финала Кубка Англии от "Манчестер Сити" (0:3) отметил, что главный арбитр встречи Майк Джоунс принял неверное решение, оставив в игре полузащитника "горожан" Яя Туре после грубого фола на Джордоне Матче. По словам специалиста, хавбек "Манчестер Сити" заслуживал удаления.

– Туре нужно было удалять, "Манчестер Сити" должен был остаться вдесятером, – приводит goal.com слова Эллардайса. – Тому же Матчу показали желтую карточку за куда более безобидное нарушение. Считаю, что судья не справился со своей работой, так как не проявил последовательности в своих решениях. Время покажет, насколько это поражение скажется на наших следующих играх. Эпизодами команда выглядит очень неплохо.