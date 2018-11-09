"Секс лучше". Гвардьола ответил Дани Алвесу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" признался, что не согласен с откровенным заявлением защитника "ПСЖ" Дани Алвеса. Тот сказал, что тренировки под руководством испанского специалиста доставляют ему больше удовольствия, чем секс.

- На мой взгляд, секс лучше, - сказал Гвардьола.

REPORTER: Dani Alves said "being coached by you is better than sex”...



PEP: I prefer the sex!



😂 – Manchester City (@ManCity) 9 ноября 2018 г.

Напомним, Гвардьола и Алвес вместе работали в "Барселоне". Испанец возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством "горожане" выиграли чемпионат Англии в сезоне 2017/18.

"Манчестер Сити" после 11 туров занимает первое место в АПЛ, имея в активе 29 очков.

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